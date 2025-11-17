日本代表は１７日、ボリビア戦（１８日・国立）に向けて会場の国立競技場で前日練習を行った。１４日のガーナ戦で代表デビューを飾った２０歳ＦＷ後藤啓介は、１９１センチの高さと決定力が武器。来年の北中米Ｗ杯に向け、目に見える結果が欲しい、というのが普通の考えだが「別に目に見える結果も大事ですけど…。そういう感じですね」と語る。そこにはジュビロＵ―１８までボランチやセンターバックでもプレーしてきた、という