【ロンドン共同】ラグビーの欧州6カ国対抗や南半球4カ国対抗などの12チームによる新たな国際大会「ネーションズ選手権」に、日本代表が参加することが決まった。17日、主催者が大会概要を発表した。2026年にスタートし、2年に1度開催。テストマッチ期間の7月と11月に行われる。北半球側と南半球側が対戦し、日本は南の一員として出場。26年は7月にイタリア、アイルランド、フランス、11月にウェールズ、イングランド、スコット