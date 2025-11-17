第104回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が17日に行われた。今回の抽選会では22日に県予選決勝が行われる徳島県代表とともに、宮城県代表が決まっていない状態で行われた。宮城県は2日に県予選決勝が行われ、仙台育英が聖和学園に2−1で勝利していたが、その後、体育会サッカー部での「いじめ重大事態」があったとして、本大会の出場辞退を12日に発表していた。宮城県の高体連サッカー専門部委員長を務める平賀