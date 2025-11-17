ボクシングＷＢＯ世界フライ級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝が、１２月１７日の世界戦興行（両国国技館）でＷＢＯ世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝に挑戦することが１７日、主催者から発表された。昨年５月にＷＢＡ世界同級王者ユーリ阿久井政悟（２９）＝倉敷守安＝に挑戦して敗れて以来、２度目の世界挑戦となる桑原は横浜市の所属ジムで会見を行い、「こんなに早く２回目の挑戦が決まり感謝。１回目のふ