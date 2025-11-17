ものまねタレントの神奈月（６０）が１７日、大阪市内で行われた「生誕６０周年記念ソロライブツアー〜神奈月ものまねＬＯＶＥ２０２５」（２２日＝大阪・松下ＩＭＰホール）の取材会に出席した。本公演は、神奈月の６０歳の誕生日である今月３日から全国４都市を巡っているライブツアーだ。神奈月の十八番で「欠かせないパーツ」であるプロレスネタから、世間をにぎわせた著名人に扮する時事ネタコーナーまで盛りだくさん。５