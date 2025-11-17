斉藤健一郎参院議員が１７日、国会内で会見し、政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」を離党した経緯を説明した。斉藤氏は実業家・堀江貴文氏の秘書を経て、２０２３年にガーシー（東谷義和）の除名に伴い、繰り上げ当選し、副党首を務めていた。１０月に参院で自民党の会派に入ったが、ＮＨＫ党の立花孝志党首の逮捕を受け、「自民党に迷惑をかける」として、会派を離脱したばかりだった。この日、緊急役員会で離党と副党首（