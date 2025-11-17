2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、クールなビジュアルと天然な魅力でTHE Bを魅了するTHE BOYZのメインダンサー・JUYEONが登場。“最新のJUYEON”をアップデートしてお届けします。クールなビジュアルと天然の二面性が沼・JUYEONCheck! JUYEON（ジュヨン）生年月日：1998年1月15日血液型：AB型ポジション：メインダンサー、サブボーカルTHE BOYZの