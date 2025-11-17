15日、大分県日出町で母親を殺害しようとした疑いで逮捕された男は、北九州市立大学の准教授でした。 この事件は、大分県日出町の実家で、76歳の母親の背中を刃物で突き刺すなどして殺害しようとした疑いで、筒井英一郎容疑者（48）が現行犯逮捕されたものです。母親は病院に搬送されましたが、命に別条はありません。警察が駆け付けた時、家の中には筒井容疑者がいて、血の付いた包丁があったということです。筒井容疑者は容疑