高市総理の台湾有事をめぐる国会答弁に中国側が反発を強めているなか、下関市の前田市長は18日に予定していた中国訪問を取りやめると発表しました。出席を予定していた会議を「延期したい」と中国側から連絡があったためとしています。前田市長は19日に予定されていた友好港会議に出席するため、18日から20日までの間、中国の太倉市を訪問する予定でした。しかし、16日になって主催者側の江蘇太倉港口管理委員会から「都合が悪くな