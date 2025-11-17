プロボクシング元WBA世界フライ級王者のユーリ阿久井政悟（30＝倉敷守安）が17日、X（旧ツイッター）を更新し、12月17日に組まれた再起戦（東京・両国国技館）へ意気込みをつづった。「12月17日待ちに待った再起戦が決まりました！3月の統一戦で負けてから裏でコソコソ練習して参りました。また試合ができることに感謝しながら挑みます」今年3月に同級のWBC王者・寺地拳四朗（33＝BMB）と統一戦に臨み、12回TKO負けで王座か