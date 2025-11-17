【北京＝吉永亜希子】中国外務省の毛寧（マオニン）報道局長は１７日の記者会見で、２２〜２３日に南アフリカ・ヨハネスブルクで行われる主要２０か国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）に出席予定の李強（リーチャン）首相と高市首相の会談について、「予定はない」と明言した。中国政府が、国際会議に合わせた首脳の個別会談の有無を事前に明言するのは異例だ。中国側は「存立危機事態」を巡る首相答弁の撤回を求めている。首