都内の路上で、面識のない女性にわいせつな行為をしてけがをさせた疑いで逮捕された20代の男性が不起訴になりました。20代の男性は2025年9月、東京・町田市の路上を歩いていた面識のない20代の女性に抱きつき全治2週間の軽傷を負わせたほか、この直前に自転車で帰宅途中だった10代の女性にわいせつな行為をした疑いで逮捕されました。東京地検立川支部はこの男性について、13日付けで不起訴処分としました。不起訴の理由は明らかに