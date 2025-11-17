5人組K−POPグループのTOMORROWXTOGETHERが17日、東京ドームシティでウインターイルミネーション「TOKYOSNOWDOMECITY」点灯式に出席した。高さ15メートルの巨大ツリーや巨大スノードームなど、合計100万球以上のLEDライトで彩るイルミネーション。この日は5人で巨大ツリーに灯をともし、豪華な光に喜びの声を上げた。SOOBIN（24）は「ツリーはもちろん、東京ドームシティ全体がイルミネーションでとてもきれい。ぜひ見に