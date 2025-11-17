17日昼ごろ、鹿角市花輪の車両販売店でガラスが壊されているのが見つかりました。警察は痕跡からクマによる被害とみています。鹿角警察署の調べによりますと17日午後0時15分ごろ、鹿角市花輪字蒼前平の車両販売店の施設内にクマ1頭がいるのを、休憩していた店員が目撃しました。全員が施設の外に退避したあと建物を確認したところ、ショールームのガラス、タテヨコそれぞれ約2メートルにわたりひびが入っている