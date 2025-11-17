「おしゃぎり」と呼ばれる、2階建ての屋台を引き回す村上市の伝統行事が、ユネスコの無形文化遺産に登録される見通しとなりました。人口減少などにより担い手不足が課題となる中、祭りの地元・村上市では登録を機に多くの人が参加してほしいと期待しています。太鼓や笛の音色に威勢のいい掛け声。そして、豪華な装飾が施された屋台が城下町を練り歩きます。村上市で400年近く続く伝統行事・村上大祭の「おしゃぎり巡行」です。2018