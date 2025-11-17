中国東部・江蘇省揚州市江都区の艾菱村では、村内のトイレ改装が完了した。村長は安堵の笑みを満面に浮かべ、「昔は夏にトイレへ行くと鼻を押さえなければならず、蚊やハエが飛び回っていた。冬は冷たい風が吹き込み、とても寒かった。今のトイレは清潔で使いやすく、都市部とほとんど変わりない」と語った。このような素朴な笑顔こそ、中国で進められている「トイレ革命」を象徴していると言えよう。11月19日の「世界トイレの日」