16日、桜島が爆発し噴煙が火口から4400メートルの高さまで上がりました。降灰のため鹿児島空港では40便が欠航し、各地の催しにも影響が出ました。16日午前0時57分、桜島が爆発した瞬間の映像です。高感度カメラには赤く映った噴出物。吹きあがる火山灰などの摩擦で生じる雷「火山雷」も確認できます。鹿児島地方気象台によりますと、この爆発で噴煙は火口から4400メートルの高さまで上がりました。大きな噴石は