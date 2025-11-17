中国外交部（外務省）の毛寧報道官は17日の定例記者会見で、「南アフリカ・ヨハネスブルグで開催される第20回G20サミットの期間中、李強総理が日本の首相と会談する予定があるか」との質問に対し、「李強総理が日本の指導者と会談する予定はない」と述べた。（提供/人民網日本語版・編集/LX）