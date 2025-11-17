Photo: Daisuke Ishizaka 大画面という新しい選択肢。ノートPCと聞いたとき、どのくらいのサイズを思い浮かべますか？ A4用紙とほぼ同等サイズの13インチや14インチが真っ先に頭に浮かんでくることでしょう。ノートPCの王道サイズと言ってもいいかもしれません。一方でそれ以上の大画面ノートPCも存在しますが、「大画面＝重くて持ち運びしづらい」というイメージがあるのも事実。