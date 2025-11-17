群馬県内企業とのマッチングに向け、ヨーロッパの新興企業１２社が来県しました。 １７日から来県したのは、イギリスやフランスなどヨーロッパ１１か国の新興企業１２社です。今回の来県は、県と欧州イノベーション・技術機構「ＥＩＴ」が連携して行っているプログラムの一環で、初日の１７日は県庁３２階でオリエンテーションなどが行われました。 冒頭、山本知事は英語で挨拶し「日本でオフィスを設立