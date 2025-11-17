全国高校サッカー選手権鹿児島県大会は16日、決勝戦が行われ、神村学園が鹿児島城西を3対0で破り、2年ぶり12回目の優勝を果たしました。神村学園の栢野裕一コーチ、荒木仁翔副キャプテン、徳村楓大選手にスタジオにお越しいただき、全国大会への意気込みなどを聞きました。（詳しくは動画をご覧ください）