自宅でマイナンバーカードを偽造したとして、ベトナム国籍の男ら３人が逮捕されました。 マイナンバーカードや在留カード、それに運転免許証などの数々。すべて容疑者の自宅で押収された偽造のカードです。有印公文書偽造の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍で栃木県足利市に住む無職のグエン・ヴァン・タイ容疑者（５０）ら３人です。 伊勢崎署によりますと、３人は共謀して、今月６日か