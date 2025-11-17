選ばれし6人だけが着用できる“金ロゴ”ユニホーム来季も採用が決まったドジャース・大谷翔平投手の勲章にファンも喜んでいる。米トレーディングカード会社の「トップス」は16日（日本時間17日）、2026年シーズンに大谷が、MLBロゴが金色のユニホームを着てプレーすると正式発表。今季に続く“金ロゴ”に「大谷さんカッコ良すぎる」と話題となっている。トップスは公式インスタグラムで「正式発表。2026年シーズン、以下のMLB