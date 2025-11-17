政府が安保関連３文書の見直しに合わせ非核三原則の見直し検討に入ったと報じられたことを受け、被爆者から怒りの声があがっています。 木原官房長官は１７日の会見で、政府が検討していると報じられている非核三原則の見直しについて明言を避けました。 また、「持ち込ませず」については２０１０年に「国民の安全が守れない事態が発生した場合、その時の政権が命運をかけて決断し、国民に説明するべき」とした当時の岡田外務大