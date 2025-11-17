◆明治神宮野球大会・高校の部九州国際大付8―7花巻東（17日、神宮球場）満面の笑みを浮かべ、ナインはベンチから飛び出した。九州国際大付が花巻東とのシーソーゲームを制し初の決勝進出。高校の部で九州・沖縄勢の決勝進出は2017年大会の長崎・創成館以来で、福岡県勢では00年大会で優勝した東福岡以来25年ぶりだ。◆高校の部の結果＆トーナメント表はこちら◆6回途中から登板し、最後まで投げきった2年生右腕の渡邉流