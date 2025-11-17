第１０４回全国高校サッカー選手権大会の抽選会が１７日に都内で行われ、群馬県代表の前橋育英は、初戦で兵庫県代表の神戸弘陵学園と対戦することが決まりました。 全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会は、出場校の監督やキャプテンが出席し行われました。抽選はまず、前回大会で２回目の全国制覇を果たし、１６日に５大会連続２８回目の全国出場を決めた前橋育英の竹ノ谷優駕キャプテンが第一シードに札