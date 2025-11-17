¡Ö³ä¤êÈ¤¤¬É¡¤Ë»É¤µ¤ë±Ç²è¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÈäÏª²Î¼ê¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó(24)¤¬80Ç¯Âå¤Ë°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿±Ç²è¤Î¥°¥Ã¥º¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¤¥Þ¥É¥­¤Î»Ò¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤Í¡£¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤ò¡£¤¹¤ó¤Ð¤é¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤Ë²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£±Ç²è¡Ö¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¹â¹»Í¿ÂÀÏº°¥²Î¡×(1986Ç¯)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡¢À¶¿å¹¨¼¡Ï¯¡¢½÷Í¥¤ÎµÜºê¤Þ¤¹¤ß¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ò