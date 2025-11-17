当時３歳の長男に十分な食事を与えず衰弱させた罪などに問われている祖父と母親の控訴審で、広島高裁は控訴を棄却しました。 祖父の被告（５３）と母親の被告（２７）は、当時３歳の長男の手足を粘着テープで縛って段ボール内に放置したほか、十分な食事を与えず一時、心肺停止に陥らせた保護責任者遺棄致傷の罪などに問われています。 一審の広島地裁では祖父の被告に懲役３年６カ月、母親の被告に懲役３年を言い渡