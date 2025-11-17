2026年度、開校する予定の県立大学付属周防大島高校について、県が新たな寄宿舎の整備を進める方針を固めたことが、関係者への取材で分かりました。周防大島高校は来年春、県立大学の付属高校となる予定で、現在ある寄宿舎の老朽化の他、入寮者が増加する見通しとなったことが背景にあります。今後、基本・実施設計に入り、2028年に利用を始める計画です。県は25日に開会する県議会の11月定例会に関連する補正予算案を提出する方針