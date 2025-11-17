全日本U-12サッカー選手権大会の県大会決勝が行われ、太陽スポーツクラブが優勝しました。全日本U-12サッカー選手権大会の県大会決勝が行われ、2年ぶりの優勝を狙う「太陽スポーツクラブ」と去年の王者、ソレッソ鹿児島を準決勝で破った「SOLTIERRA・FC」が対戦しました。オレンジのユニフォーム、太陽は前半11分、田下のワンタッチのパスから上釜が右足一閃！先制点を奪います。一方、緑のユ