11月16日、全国高校ラグビー熊本県予選の決勝で、九州学院が熊本西を下して3連覇を果たしました。その九州学院に試合後「おかげで成長できた。感謝している」と言わしめたのがライバル熊本西です。 【写真を見る】花園予選 九州学院が3連覇「熊本西に成長させてもらい感謝」新トレーニング取り入れた熊本西の戦い方 今季、負けなしだった熊本西は、この夏からさらに新たなトレーニングを取り入れ、5年ぶりの