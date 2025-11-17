老朽化などを理由に去年引退したSL人吉。再び動く車両を見てもらおうと人吉市で「動態展示」が始まりました。 16日にお披露目されたのは、去年3月に引退し人吉駅前で保管されていたSL人吉の動態展示です。蒸気ではなく圧縮空気を動力にして、約25メートルを走行しました。式典には、金子国土交通大臣やJR九州の三浦基路熊本支社長などが出席し、お祝いの言葉を述べました。 ■見物客「もう一回走って欲しいですね。そ