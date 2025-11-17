外務省の金井正彰アジア大洋州局長が１７日、北京を訪問した。中国が反発を強めている台湾有事と「存立危機事態」に関する高市首相の国会答弁を巡り、中国外務省の劉勁松（リウジンソン）アジア局長と１８日に協議する方向だ。金井氏は、答弁は日本政府の従来の立場を変えるものではないと改めて説明し、理解を得たい考えだ。複数の外務省幹部が明らかにした。局長協議は定期開催されており、今回は日本側が訪中する方向で以前