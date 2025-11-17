大分県大分市の業務委託を巡る入札妨害事件で、当時の市議から予定価格を聞き出して落札した罪に問われている造園業者の社長に17日、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。 大分地裁 公契約関係競売入札妨害の罪で有罪判決を受けたのは大分市の造園業「新名緑化」の社長・新名公明被告58歳です。 判決などによりますと、新名被告は2024年4月大分市の公園の管理業務委託などを巡る指名競争入札で、