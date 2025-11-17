開催中の東京デフリンピックの柔道会場では、誰もが楽しめるように、観客席に音を振動で体感する仕組みが用意されました。足立区の東京武道館で柔道の試合が行われています。聴覚に障害があるデフ柔道は「始め」・「待て」などの審判の指示が聞こえないことがあるため、選手の肩を叩いて知らせるといった特徴があるほか、コーチから選手への指示も手話が使われます。また、観客席には耳の聞こえない聞こえにくい人のために、畳上で