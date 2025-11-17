高津警察署（資料写真）高津署は１７日、未成年者略取未遂の疑いで、横浜市都筑区東山田４丁目、会社員の男（２１）を逮捕した。逮捕容疑は、８月５日午後１時１０分ごろ、川崎市内の路上で、小学３年生の女児（８）に声をかけ、手を取って付近の建物内に連れ込み、さらに立ち去ろうとする女児の腕を引っ張って連れ去ろうとした、としている。署によると、男は「女の子に声をかけて手をつないだことに間違いはありません。で