16日、東京・港区赤坂で、40代の女性が男に刺され重傷を負いました。事件が起きたライブハウスには、ポスターに大きな×印も描かれていました。女性を刺したとみられる黒い帽子の男は、現在も逃走しています。■「人が刺された」都心で起きた白昼の凶行17日、東京・港区赤坂で、捜査員が入念にチェックするポスターには、大きな×印が描いてありました。都心で起きた白昼の凶行。いったい何があったのでしょうか。16日午前10時半ご