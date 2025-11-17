【モデルプレス＝2025/11/17】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）が2025年11月17日、東京ドームシティにて開催されたウィンターイルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』点灯式に登壇。2026年に控える東京ドーム公演への意気込みを語った。【写真】BTS弟分5人、日本イベント ツリー点灯の瞬間◆TOMORROW X TOGETHER、東京ドーム公演への意気込み現在日本ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WO