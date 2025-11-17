東京で行われている聴覚障害者の世界大会、デフリンピック。陸上競技4×400mリレーの決勝に、鹿児島国際大学の島倉杏奈選手が出場しました。 男女2人ずつでバトンを繋ぐ、混合4×400mリレーの決勝。鹿児島国際大学3年の島倉選手はアンカーで出場しました。 メダルには届かず8位でゴール。しかし、3分54秒52で、日本デフ記録を更新しました。 島倉選手は、24日に行われる女子の4×400mリレーにも