米大リーグ・ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が2025年11月16日、自身のインスタグラムを更新。愛犬カルロスとのツーショットを披露した。「我が家に来て1年が経ちました」山本投手は、「僕の愛犬のカルロスです！」と愛犬を紹介。「8月で、ドッグシェルターから我が家に来て1年が経ちました」、「散歩、昼寝、ご飯が大好きです」とつづっていた。また、「動画はカルロスに出会った時です」とコメントを添えていた。