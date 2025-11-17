海の厄介者「アイゴ」を使ったメニューの試食会が行われました。 【写真を見る】｢くさい｣｢売れない｣ 海の厄介者“アイゴ”をおいしく食べる！ 飲食店やホテル中心にSea級グルメ開発 12月にお披露目へ 愛知･田原市 17日午後、愛知県田原市で開かれた試食会。つくねや鍋、フライなどがずらりと並び、地元の飲食店やホテルなどが12品を出品しました。 すべてに使われている食材が…（仲買人 渥美魚市場 11月7日）「あんなん