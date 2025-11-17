欧州委経済予測ユーロ圏成長率予測、２５年１．３％に引き上げ、２６年１．２％に引き下げ ユーロ圏の2025年GDP成長率予測を0.9%から1.3%に引き上げ、2026年予測は1.4%から1.2%に下方修正 ユーロ圏のインフレ率を2025年2.1%、2026年1.9%、2027年2.0%と予測（2024年は2.4%） ユーロ圏の2025年予算赤字をGDP比3.2％、2026年3.3％、2027年3.4％と予測 フランスの財政赤字は2024年のGDP比5.8%から20