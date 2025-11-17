メルツ独首相 中国は対外的にはますます攻撃的になり、対内的にはますます抑圧的になっている ドイツが生産立国であり続けること望む そのためには雇用を競争力のある状態に維持しなければならない 年金・健康保険・介護保険の保険料は高すぎる ＥＵは企業の自由を制限する「官僚的な怪物」と化してしまった １月１日にドイツの電力価格が９％引き下げられることを本日知った （ＳＺ経済会議での演説）