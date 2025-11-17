九州では初めての展示となる巨大なアヒルのアート作品が大分県国東市にお目見えしていて多くの見物客でにぎわっています。 ため池に登場したラバーダックに多くの見物客 黄色い体にオレンジ色のくちばし、そしてつぶらな瞳のアヒル。全長およそ11メートル、高さと幅はいずれも10メートルほどあります。 国東市国東町のため池に登場したオランダ人アーティストの作品「ラバー