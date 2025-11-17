政府が21日にも策定する経済対策をめぐり、自民党の若手議員らでつくる「責任ある積極財政を推進する議員連盟」は、25兆円規模が妥当だと提言する方針を決めました。【映像】中村代表「25兆円規模で要望」「やはり責任ある積極財政として、生活の安全保障、そして成長投資、危機管理投資、これらを積み上げていけば、25兆円規模で要望するのがいいのではないか」（自民党・中村裕之共同代表）経済対策をめぐっては一部で減税効