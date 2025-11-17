【北京共同】中国外務省の毛寧報道局長は17日の記者会見で、日本訪問を当面控えるよう呼びかけた理由に挙げた「日本の治安悪化」の具体例を問われたのに対し「日本社会では中国国民を狙った犯罪が多発している。右翼勢力やインターネット上には中国に対する過激で脅迫まがいの発言がある」と述べた。その上で渡航自粛の呼びかけは「完全に妥当だ」と、正当化した。