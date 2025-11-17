絶妙な塩梅だ。アイドルグループ・Chuu Cuteの河本景が11月15日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演。共演者の無茶ぶりに応えて、アンミカの“30％モノマネ”を披露した。【映像】アンミカ30％モノマネとは番組では、出演者たちが2チームに分かれてボートレース予想で対決。勝利したチームにはご褒美がある一方、負けたチームは罰ゲームをするのがルールで、この日は木津つばさ、大平峻也、和田雅成の2.