K-1チャンピオンの武尊と結婚したタレント・川口葵が“ボンビーガール”としてチャンスを掴むまでの苦労を告白。3年間で200ものオーディションに落ち続けても諦めなかった根性、負けず嫌いの原動力を明かした。【映像】武尊の妻・川口葵の水着姿11月14日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#11が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くす