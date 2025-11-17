不倫相手と夫が2人でいるところを見るのは、精神的につらいですよね。ただ場合によっては、3人で話し合いをしなくてはいけなくなることもあるでしょう。そんなとき、夫と不倫相手の様子を見て幻滅することがあるようで……？今回は、夫と不倫相手の茶番を見て妻の怒りが爆発した話をご紹介いたします。夫と不倫相手の茶番「夫が不倫をしました。素直に不倫したことを認めた夫は、不倫相手を家に連れてきたんです。不倫相手は謝罪