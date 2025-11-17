JR美祢線の復旧に採用されるBRT「バス高速輸送システム」とはどんなものなのか、美祢市の住民らが九州のBRT先進地を視察しました。JR九州の日田彦山線BRTを視察したのは、美祢市の於福駅、厚保駅の利用促進に取り組む住民らです。福岡・北九州市と大分・日田市を結ぶ日田彦山線は、2017年の九州豪雨で被災し、2023年に一部路線がBRTで復旧。停留所は道の駅や学校の前にも設置され、その数は被災前の3倍、便数も1.5倍となっています